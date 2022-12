Difesa: Crosetto si congratula con Leonardo, "investimenti in integrità ripagano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso le proprie congratulazioni a Leonardo per essere "nella top ten mondiale del settore aerospazio, difesa e sicurezza, certificata 'Anti bribery management system', standard internazionale sui sistemi di gestione anticorruzione". In un messaggio pubblicato su Twitter, Crosetto scrive: "Gli investimenti in integrità ripagano2. (Res)