Pnrr: Gentiloni, Meloni sa che senza questi fondi non sarà possibile rilanciare crescita

- “So che il rilancio della crescita è uno degli assili maggiori del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”: senza il Pnrr sarebbe impossibile. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più". “Senza le risorse del Pnrr non si può rilanciare la crescita: ci consente di investire nel digitale, nel verde, nella resilienza delle nostre società. Altre risorse non le abbiamo e non possiamo indebitarci ulteriormente”, ha detto Gentiloni. (Res)