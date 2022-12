Legge Bilancio: Gentiloni, decisione Ue mercoledì, positiva prudenza su conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì sarà adottata la decisione sulla Legge di bilancio italiana da parte della Commissione europea. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più". “L’Italia ha scelto di andare in direzione della prudenza dal punto di vista dei conti pubblici, e questo è un fatto importante”, ha detto. “Ci sono alcune misure di cui dobbiamo verificare la coerenza con le raccomandazioni europee e il Pnrr”, ha aggiunto Gentiloni. Sui Pos “c’è un invito a incentivare i pagamenti elettronici” ma ci si riferisce “anche a degli impegni presi dal governo italiano, e in parte esauditi nel primo semestre, relativi al Pnrr e stiamo discutendo di questo con il governo. Il dialogo è in corso”, ha detto Gentiloni. “Lavoriamo sulle singole misure ma c’è apprezzamento della scelta della prudenza sui conti pubblici”, ha concluso il commissario. (Res)