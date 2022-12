Rifiuti: "Il tuo quartiere non è una discarica" in Municipi pari, raccolte 120 tonnellate ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 120 tonnellate di materiali consegnate dai cittadini solo questa mattina nei municipi pari. Si chiude con successo anche l'edizione 2022 della campagna "Il tuo quartiere non è una discarica", raccolta straordinaria di rifiuti urbani e ingombranti organizzata da Ama in collaborazione con il TgR Lazio. Lo comunica in una nota Ama. "Nel corso di tutto l'anno, con questa iniziativa, abbiamo raccolto e avviato a recupero oltre 1.700 tonnellate di materiali – sottolinea il presidente di Ama Daniele Pace – Ci tengo a ringraziare le migliaia di romani che hanno partecipato a questi appuntamenti mensili domenicali aiutandoci così a contrastare i fenomeni di degrado urbano. La campagna è già confermata anche per il 2023, sempre con la preziosa partnership del TgR Lazio, e verrà riproposta in una nuova veste comunicativa in modo da sensibilizzare e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini". (segue) (Com)