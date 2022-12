Ue: Gentiloni, tetto ai contanti necessario, la tendenza europea è ridurne l'utilizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tetto massimale di 10 mila euro ai contanti è stato introdotto perché in alcuni Paesi europei non c’era: non entro nel merito delle decisioni del governo ma posso dire che la tendenza in Europa è una riduzione dell’uso di contanti”: lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, a "Mezz'ora in più". “Con la Germania, per esempio, la discussione è stata complicata ma l’hanno accettata. Questa decisione appartiene al governo italiano, mentre il tema dei pagamenti elettronici è un tema su cui le nostre raccomandazioni e il Pnrr siano abbastanza chiari e su cui dobbiamo trovare delle soluzioni”, ha detto il commissario. (Res)