Libia: il Senato ferma le comunicazioni con il parlamento, stop al processo politico

- I membri dell’Alto consiglio di Stato libico, il “Senato”, hanno votato per sospendere le comunicazioni con la Camera dei rappresentanti, il parlamento con sede a Tobruk, fino a quando quest’ultimo non revocherà la decisione di istituire una Corte costituzionale con sede a Bengasi. Il provvedimento è passato con 68 voti a favore su 79 e conferma il brusco colpo di arresto nel dialogo tra la Camera e il Senato della Libia avvenuto la scorsa settimana, mettendo in dubbio la già difficilissima prospettiva delle elezioni nel Paese nordafricano. Si arena, quindi, il dialogo avviato da Mishri in Marocco con Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti, sulla nascita di un nuovo governo incaricato di traghettare il Paese alle elezioni, sulla base costituzionale e sulle posizioni sovrane. La rottura tra il Senato e il parlamento scaturisce dalla mossa della Camera dei rappresentanti della Libia con sede a Tobruk, che la scorsa settimana ha votato la creazione di una Corte costituzionale nella città di Bengasi, in Cirenaica, in alternativa alla Camera costituzionale della Corte suprema, che ha sede a Tripoli. (segue) (Lit)