Libia: il Senato ferma le comunicazioni con il parlamento, stop al processo politico (5)

- Lo scorso 8 dicembre, il Consiglio presidenziale libico ha annunciato un’iniziativa per risolvere la crisi, che prevede incontri consultivi con i rappresentanti del Parlamento con sede a Tobruk e dell’Alto Consiglio di Stato, il “Senato” libico, in coordinamento con l’inviato della missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil), Abdoulaye Bathily. In una nota stampa, il Consiglio di presidenza ha affermato che l’iniziativa mira a preparare in via prioritaria un dialogo costituzionale per concludere le fasi transitorie. Il Consiglio di presidenza ha affermato di voler raggiungere un consenso tra la Camera dei rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato per emanare una norma costituzionale per lo svolgimento di elezioni parlamentari e presidenziali, che affronti i punti controversi in sospeso. (Lit)