Scuola: Mattia (Pd), diffida Pro Vita contro carriera alias mina benessere psicofisico studenti

- Sono 150 gli Istituti scolastici finiti nel mirino dell'Associazione ultra cattolica Pro Vita & Famiglia, di cui 30 tra Roma e provincia. Così in una nota Eleonora Mattia, presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio. "La colpa è quella di aver aperto la strada alla carriera alias - spiega - ossia la possibilità per studenti e studentesse trans o non binari di utilizzare all'interno della scuola un nome diverso da quello anagrafico e maggiormente conforme alla propria identità. Una pratica richiesta a gran voce dalle associazioni studentesche e Lgbtq+ per sostenere il benessere psicofisico e indirettamente il pieno godimento del diritto allo studio, rendendo gli spazi scolastici più sicuri e accoglienti per tutti e tutte. Di fronte al coraggio e l'innovazione degli Istituti che hanno scelto di mettere a disposizione questa possibilità, l'unica battaglia ideologica in questa vicenda appare quella di ProVita che - mentre la società e il mondo vanno avanti - vorrebbe riportare l'Italia indietro nel tempo: dalla negazione della libertà delle donne nelle scelte riproduttive fino all'invisibilizzazione della vita di giovani e giovanissimi le cui richieste di diritti e dignità sono più concrete che mai", conclude Mattia.(Com)