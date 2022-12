Turchia-Russia: telefonata Erdogan-Putin, focus su energia e corridoio del grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo russo, Vladimir Putin. Secondo quanto dichiarato dalla Direzione delle comunicazioni della presidenza, durante il colloquio sono state discusse le relazioni bilaterali, in particolare quelle energetiche, e sono state affrontate questioni regionali, tra cui il corridoio del grano e la lotta al terrorismo. Durante il colloquio, Erdogan ha dichiarato di aver assicurato che oltre 13 milioni di tonnellate di grano raggiungano i bisognosi attraverso sforzi congiunti. Inoltre, ha dichiarato che si potrà iniziare a lavorare sull'esportazione di diversi prodotti alimentari e, gradualmente, di altre merci nell'ambito del corridoio del grano. Durante la telefonata, Erdogan ha auspicato la fine della guerra tra Russia e Ucraina il prima possibile. Infine, in merito ai combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) presenti nel nord della Siria, Erdogan ha affermato che, in linea con l'accordo di Sochi del 2019, "è importante eliminare i terroristi lungo il confine e collocarli a una distanza di almeno 30 chilometri" dalla Turchia. Nel corso della giornata è atteso anche un colloquio telefonico con l'omologo dell'Ucraina, Volodimir Zelensky. (Res)