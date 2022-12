Russia: Cremlino, ci serve "riserva di resistenza", dovremo vivere in contesto conflittuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve mantenere una "riserva di resistenza", perché dovrà vivere in un ambiente conflittuale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in un'intervista all'emittente "Rossija 1". "Dobbiamo essere concentrati, potenti e dobbiamo garantirci una riserva di resistenza, perché dovremo vivere ancora a lungo in questo stato di conflitto", ha detto Peskov. Il portavoce ha anche affermato che la Russia non cerca l'approvazione dei paesi occidentali. "Nessuno ci ama e non ci amerà molto. E non ne abbiamo bisogno", ha aggiunto Peskov. (Rum)