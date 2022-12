Spagna: Serra (Podemos), ministro Interno ha omesso di dire verità su tragedia Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha "omesso di dire la verità in alcune occasioni" sulla tragedia di Melilla del 24 giugno scorso dato che le immagini diffuse della morte dei migranti "contraddicono" la sua versione. Lo ha detto la co-portavoce di Unidas Podemos (Up), Isa Serra, in un'intervista all'agenzia di stampa "Europa Press", aggiungendo che la cosa migliore da fare è "vedere come si sviluppa" l'indagine della Procura nazionale per fare chiarezza su almeno 23 morti avvenute durante il salto della recinzione di confine. A questo proposito, l'esponente del partner di minoranza del governo ha sottolineato che sulla base delle indagini della magistratura spagnola, Marlaska prenderà le "decisioni "appropriate" in merito alla possibilità che possano essere cambiati alcuni aspetti della politica di frontiera. Serra ha ribadito che per Up questo evento "estremamente grave" merita di essere indagato dal Congresso dei deputati in quanto i video diffusi dimostrano che ci sono stati dei morti in territorio spagnolo, oltre ai pronunciamenti di azioni "irregolari" come quello emesso dal Difensore civico. (segue) (Spm)