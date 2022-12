Regno Unito: sospettato dell'attentato di Lockerbie è in custodia negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un uomo libico accusato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, 34 anni fa è sotto la custodia degli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità scozzesi. Un portavoce dell'ufficio del procuratore britannico ha dichiarato: "Alle famiglie delle persone uccise nell'attentato di Lockerbie è stato detto che il sospetto Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir al Marimi (noto come 'Mas'ud' o 'Masoud') è sotto la custodia degli Stati Uniti". "I pubblici ministeri e la polizia scozzesi, in collaborazione con il governo del Regno Unito e i colleghi statunitensi, continueranno a portare avanti questa indagine, con l'unico scopo di consegnare alla giustizia coloro che hanno agito insieme ad (Abdul Basset) Al Megrahi". Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver mosso ufficialmente delle accuse contro Abu Agila Masud due anni fa, sostenendo che avesse avuto un ruolo chiave nell'attentato del 21 dicembre 1988. (segue) (Rel)