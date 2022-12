Regno Unito: sospettato dell'attentato di Lockerbie è in custodia negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione a bordo del volo Boeing 747 da Londra a New York sopra la cittadina scozzese ha provocato la morte di 270 persone: si tratta dell'incidente terroristico con il più numero più elevato di vittime che abbia avuto luogo sul suolo britannico. Tutti i 259 passeggeri e l'equipaggio a bordo del jet sono morti mentre altre 11 persone sono morte a Lockerbie a causa dei rottami che hanno distrutto le loro case. Il mese scorso è stato riferito che Masud era stato rapito da un gruppo di miliziani in Libia, il che ha fatto ipotizzare che sarebbe stato consegnato alle autorità statunitensi per essere processato. Nel 2001 Abdul Basset al Megrahi è stato condannato per l'attentato al Pan Am 103 dopo essere stato processato presso un tribunale scozzese appositamente convocato nei Paesi Bassi. Megrahi è stato incarcerato a vita ma è stato rilasciato dal governo scozzese nel 2009 dopo che gli era stato diagnosticato un cancro. E' morto in Libia nel 2012. (Rel)