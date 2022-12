Libia: fonti "Nova", Senato vota per sospendere comunicazioni con parlamento Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'Alto consiglio di Stato libico, il "Senato", hanno votato per sospendere le comunicazioni con la Camera dei rappresentanti, il parlamento con sede a Tobruk, fino a quando quest'ultimo non revocherà la decisione di istituire una Corte costituzionale con sede a Bengasi. Lo riferisce una fonte informata ad "Agenzia Nova", spiegando che il provvedimento è passato con 68 voti a favore su 79. Lo scorso 6 dicembre, la Camera dei rappresentanti della Libia con sede a Tobruk ha votato la creazione di una Corte costituzionale nella città di Bengasi, in Cirenaica, in alternativa alla Camera costituzionale della Corte suprema, che ha sede a Tripoli. (Lit)