Ue: scandalo corruzione all'Europarlamento, restano in carcere Kaili e altre tre persone

- La vicepresidente greca del Parlamento europeo Eva Kaili e altre tre persone sono state accusate e saranno trattenute in carcere in Belgio per presunta corruzione in seno all'Europarlamento. E' quanto riferiscono fonti giudiziarie citate dai media belgi. La procura federale non ha fornito nomi delle persone in custodia quando ha annunciato il fermo provvisorio di quattro delle sei persone arrestate nelle ultime 48 ore. Inoltre, ieri sera è avvenuta una perquisizione a casa di un secondo eurodeputato - Marc Tarabella secondo quanto riferito dal quotidiano belga "Le Soir" -, si legge nel comunicato stampa delle autorità inquirenti. Secondo le autorità inquirenti, un Paese del Golfo non specificato – che le due testate giornalistiche del Belgio indicano nel Qatar – avrebbe tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. (Beb)