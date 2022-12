Roma: sparatoria a Fidene durante riunione condominio, 57enne estrae arma e uccide tre donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia questa mattina a Roma dove un uomo, Claudio Campiti, 57 anni, ha ucciso tre donne e ferito 4 persone durante una riunione di condominio. Il 57enne stava partecipando all'incontro, in un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Fidene, quando durante una discussione ha estratto un'arma e iniziato a sparare. L'uomo è ora in stato di fermo. "Non ho sentito gli spari, ho sentito il trambusto e le urla e quando mi sono affacciato, ho assistito a scene indescrivibili. Sembrava un film", dice il barista del locale a fianco al Posto Giusto. Il testimone ha visto la scena che racconta ad un centinaio di metri di distanza. "Quando sono uscito ho visto gente per terra e tanto sangue. Sono ancora sotto shock". (segue) (Rer)