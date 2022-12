© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparatoria in un bar in via Monte Giberto, a Colle Salario, Roma, durante una riunione di condominio. Secondo quanto si apprende sono tre le persone rimaste uccise e una ferita lievemente. Da una prima ricostruzione sembra che un uomo, nel corso della riunione, abbia tirato fuori l'arma iniziando a fare fuoco. Immediate le segnalazioni giunte al 112 che ha allertato le forze dell'ordine. (Rer)