Ucraina: ambasciatore Makeiev, da Berlino presto nuove armi

- La Germania invierà nuove armi all’Ucraina. Lo ha detto l'ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiev, all’edizione domenicale del quotidiano “Welt”. Makeiev ha detto che verrà annunciato congiuntamente a tempo debito di quali armi si tratterà e ha detto di non voler esercitare pressioni diplomatiche sul governo federale, pur ammettendo di auspicare che la Germania consegni gli armamenti più velocemente. “L'Ucraina ha urgente bisogno di più sistemi antiaerei, obici semoventi, carri armati antiaerei e munizioni”, ha detto l’ambasciatore. Riguardo a una possibile fine della guerra, Makeiev ha detto che il governo tedesco gli aveva assicurato che “non ci sarebbero stati negoziati” con il presidente russo Vladimir Putin a meno che l'Ucraina non si mostri disponibile. “Se il suo governo sarà disposto a farlo, deciderà da solo in quali circostanze si terranno tali colloqui. Al momento, ciò che serve non sono intermediari, ma alleati”, ha detto Makeiev. (Geb)