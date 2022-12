Aerospazio: compagnia privata giapponese lancia lander sulla luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerospaziale privata giapponese iSpace ha lanciato oggi sulla luna un suo lander, in un progetto che potrebbe portarla a diventare la prima azienda privata a realizzare un allunaggio. Lo riferisce il sito emiratino "Wa Today", precisando che il lander è stato lanciato oggi all'alba dalla stazione Cape Canaveral Space Force Station a bordo di un razzo modello SpaceX che trasporta il primo rover lunare degli Emirati Arabi Uniti e un altro robot progettato dal Giappone per muoversi sulla superficie lunare dopo l'allunaggio. La missione è stata chiamata Hakuto - dal nome del "coniglio bianco" che una credenza giapponese situa sulla luna - ed il rover Rashid, in onore della famiglia reale di Dubai. Quest'ultimo pesa solo 10 chilogrammi ed opererà in superficie per circa dieci giorni, come tutto il resto della missione. Un secondo allunaggio da parte della compagnia privata è previsto per il 2024 e un terzo nel 2025. Ci vorranno quasi cinque mesi perché il lander e e gli altri elementi della missione raggiungano la luna.(Git)