Germania: ministra Interno Faeser, nel Paese ci sono 23 mila “cittadini del Reich”

20 luglio 2021

- In Germania sono presenti circa 23 mila Reichsbuerger, “cittadini del Reich”, ovvero nostalgici di estrema destra che vogliono sostituire la Repubblica federale con l’impero. È quanto affermato dalla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, all’edizione domenicale del quotidiano tedesco “Bild” dopo l’operazione che lo scorso 7 dicembre ha portato all’arresto di 25 persone legate al cosiddetto “Consiglio”, un circolo di estrema destra guidato dal principe Enrico XIII di Reuss che puntava a sovvertire l’ordine costituzionale in Germania. “Rispetto all'anno scorso, il numero dei "cittadini del Reich" è aumentato da 2 mila a 23 mila. Il 10 per cento di loro è considerato violento e lo scorso anno sono stati registrati 239 atti di violenza commessi dai ‘cittadini del Reich’”, ha affermato la ministra. "Non abbiamo a che fare con innocui maniaci, ma con sospetti terroristi che ora sono tutti in custodia", ha spiegato Faeser, che ora intende "disarmare i cittadini del Reich", tenendo conto di "tutte le conseguenze" che quest’operazione comporterà. Ad almeno 1.050 "cittadini del Reich" è stato ritirato il porto d'armi, ha aggiunto la ministra. "Abbiamo bisogno della massima pressione da parte di tutte le autorità", ha annunciato Faeser, affermando inoltre che il governo "presto inasprirà ulteriormente le leggi sul possesso di armi". (Geb)