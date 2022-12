Sforza Fogliani: Fassina, grande perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi stringo alla famiglia, agli amici, colleghi di Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell’Associazione tra le Banche Popolari, oltre che grande giurista e appassionato d’arte. Lo afferma, in una nota, Stefano Fassina, ex deputato LeU e promotore di Coordinamento 2050. "Il suo convinto impegno nella difesa, nella riforma e nella valorizzazione delle banche di territorio è stato prezioso a far meglio comprendere al Parlamento l’utilità di storiche istituzioni comunitarie, insostituibili per il credito a piccole imprese e famiglie. Ci mancherà la sua autonomia di analisi e sguardo lungo sui tanti nodi finanziari, economici e sociali di fronte a noi", aggiunge. (Rin)