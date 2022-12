Spagna: Feijoo (Pp), è giunto il momento di indire elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento di “indire elezioni anticipate” in Spagna visto che il governo di Pedro Sanchez prende delle decisioni che “non sono state sottoposte” al vaglio degli elettori e contrari ai “principi fondamentali” della Costituzione. Lo ha detto il presidente del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, in un'intervista al quotidiano “El Mundo”. "Penso che sia la soluzione più trasparente e democratica. Ritengo che sia la cosa migliore che possiamo fare in questo momento, dato che abbiamo delle elezioni amministrative a maggio, è tenere immediatamente le elezioni generali", ha detto il leader popolare. Feijoo ritiene che la maggioranza parlamentare non coincide con la maggioranza sociale, motivo per cui ritiene necessario andare alle urne “immediatamente”. "Ci sono due opzioni. La prima, che Sanchez ritiri le modifiche al codice penale che lascerebbero lo Stato senza protezione. La seconda, la possibilità per noi spagnoli di esprimerci e dire se vogliamo davvero tutto questo. E se Sanchez è assolutamente sicuro che questa maggioranza parlamentare corrisponda alla maggioranza sociale, che si consulti con la maggioranza sociale. Sono sicuro che la maggioranza sociale dirà di no", ha affermato il presidente dei popolari. (segue) (Spm)