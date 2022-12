Spagna: Feijoo (Pp), è giunto il momento di indire elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Una delle critiche più feroci di Feijoo riguarda l'abrogazione del reato di sedizione, una questione che renderà la Spagna "uno dei pochi paesi dell'Ue che rimarrà senza quella barriera a protezione dello Stato". “Il governo ci ha abituato a settimane grottesche, ma venerdì scorso, in un solo giorno, abbiamo scoperto che non ci sono limiti. Abbassando le pene per il reato di appropriazione indebita, esistono due tipi di corruzione: quella buona, che è quello che interessa al Partito socialista e ai suoi soci, e il resto. Siamo in una situazione senza precedenti, con un governo che non ha limiti e con un presidente che manca dei più elementari sensi di Stato", ha attaccato il leader popolare. Feijoo ha accusato Sanchez di basare la sua presidenza "su una lista di menzogne e di massima slealtà". (Spm)