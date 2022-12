Russia: Medvedev, stiamo aumentando produzione dei più potenzi mezzi di distruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta aumentando a produzione dei più potenti mezzi di distruzione. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dimitrij Medvedev. "Meticci rabbiosi pseudo-ucraini con cognomi russi, soffocati dalla loro saliva tossica, dichiarano che il loro nemico si trova all'interno dei confini della Russia, dall'occidente a Vladivostok. Questa rabbia non ha cura", ha scritto Medvedev. "È molto più difficile la situazione per noi: il nostro nemico ha messo radici non solo nella provincia di Kiev della nostra nativa 'Piccola Russia'. È in Europa, Nord America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e in tutta una serie di altri luoghi contemporanei consacrati ai nazisti", ha aggiunto l'ex presidente russo. (Rum)