Medio Oriente: Cisgiordania, forze di sicurezza arrestano sei sospetti

- Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato sei presunti terroristi durante delle operazioni nei villaggi palestinesi in Cisgiordania. Secondo quanto riferisce la stampa israeliane, i sospetti sono stati arrestati per essere interrogati dalle forze di sicurezza. Da mesi proseguono le operazione delle forze israeliane in Cisgiordania, in seguito a un'ondata di attacchi terroristici compiuti in primavera in Israele. (Res)