Spagna: rapporto Ceseden avverte sui futuri problemi di reclutamento delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo decennio le forze armate spagnole potrebbero incontrare delle difficoltà nelle attività di reclutamento. È quanto emerge dal rapporto “Operating Environment 2035” scritto dal Centro nazionale per gli studi della difesa (Ceseden) e visionato dal capo di Stato maggiore della Difesa, Teodoro Lopez Calderon. Questo documento, di cui l’agenzia di stampa “Europa Press” ha ottenuto una copia, si occupa di analizzare il contesto in cui le forze armate dovranno operare nell'anno 2035 e i cambiamenti che dovranno intraprendere per essere preparate a questo nuovo scenario. Uno dei focus riguarda il personale militare, che continuerà ad essere una priorità nonostante gli sviluppi tecnologici, e per questo motivo nel documento si chiedono misure volte a evitare problemi di reclutamento e mantenimento del numero degli effettivi. Il documento attribuisce questo allarme a due cause: il forte calo demografico e l'evoluzione sociologica della società spagnola. Una delle soluzioni che propone è "l'ampliamento e il miglioramento" delle possibilità degli impieghi temporanei nelle forze armate, coordinando un miglioramento dell'attuale modello di riservisti volontari con l'esternalizzazione dei servizi che potrebbero essere assunti dai civili. Una delle principali sfide in futuro sarà "attrarre e trattenere personale sempre più analitico e tecnico, con elevate capacità" e, per raggiungere tale obiettivo, sarà decisivo il miglioramento delle condizioni socioeconomiche dei militari, l'offerta di una formazione di qualità, la conciliazione della vita familiare e della loro qualità di vita.(Spm)