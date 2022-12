Usa-Russia: governo Mosca, Washington ha impedito visita a tombe sovietiche in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha impedito ai diplomatici russi in visita ad Anchorage, la più grande città dell'Alaska, di visitare le tombe dei militari sovietici morti durante la seconda guerra mondiale. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass", che cita come fonte l'ambasciata russa a Washington. "Le autorità americane locali, senza spiegazioni, non hanno permesso ai diplomatici dell'ambasciata di visitare il cimitero nazionale di Fort Richardson e di inginocchiarsi davanti alle tombe di piloti e marinai sovietici morti in Alaska nel 1942-1945", ha dichiarato all'agenzia il diplomatico russo Nadezhda Shumova. "I tentativi di ottenere l'accesso ai memoriali attraverso il Dipartimento di Stato non hanno avuto successo", ha aggiunto il diplomatico, secondo il quale è stata ignorata anche una nota pubblicata appositamente dall'ambasciata russa. La rappresentanza ha ricordato che in passato diplomatici russi hanno visitato il cimitero, dove sono sepolti nove piloti sovietici e altri due militari. (Res)