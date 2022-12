Belgio: rinviata al 19 dicembre riaccensione reattore centrale nucleare di Tihange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reattore 1 della centrale nucleare di Tihange, in Belgio, non sarà riavviato prima del 19 dicembre. Lo ha confermato l’azienda belga del settore energetico Engie Electrabel a “Le Soir”. Il 4 dicembre il reattore si è spento improvvisamente a seguito di un problema ad una delle due turbine a vapore della sezione della centrale non dedicata all’ambito nucleare. Elia, il gestore della rete ad alta tensione in Belgio, ha escluso qualsiasi minaccia alla sicurezza dell'approvvigionamento. Il riavvio di Tihange 1 era inizialmente previsto per il 14 dicembre ma è stato rinviato al 19 dicembre, stando a quanto confermato dal portavoce di Engie Electrabel. “Gli interventi sui sistemi di controllo delle turbine stanno richiedendo più tempo del previsto”, ha spiegato il portavoce a “Le Soir”, specificando che il 20 dicembre il reattore dovrebbe tornare a produrre a piena potenza.(Beb)