Vaticano: Papa, l'Avvento è il tempo che ci fa riscoprire Gesù

- Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, ha invitato i fedeli a riscoprire il Signore in questo tempo dell'Avvento. "Un tempo in cui uscire da certi schemi e pregiudizi verso Dio e i fratelli – ha sottolineato - un tempo in cui, anziché pensare ai regali per noi, possiamo donare parole e gesti di consolazione a chi è ferito". Il Pontefice ha spiegato: "Anche noi a volte possiamo trovarci nella sua situazione, in un carcere interiore, incapaci di riconoscere la novità del Signore, che forse teniamo prigioniero della presunzione di sapere già tanto su di Lui". Francesco allora ha esortato a cambiare il nostro punto di vista: "L'Avvento, allora, è un tempo di ribaltamento di prospettive, dove lasciarci stupire dalla grandezza della misericordia di Dio – ha sottolineato - un tempo in cui, preparando il presepe per il Bambino Gesù, impariamo di nuovo chi è il nostro Signore; un tempo in cui uscire da certi schemi". (Civ)