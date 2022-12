Germania: ministra Interno Faeser, inaspriremo la legge sul possesso di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La Germania prevede di inasprire le sue leggi sul possesso di armi a seguito dello smantellamento de "Il Consiglio", un gruppo di estrema destra che intendeva effettuare un colpo di stato. Lo ha detto la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, in un'intervista all'edizione domenicale del quotidiano "Bild". I pubblici ministeri tedeschi hanno affermato che fra i sospettati vi sono persone armate e in grado di usarle. Inoltre, i cospiratori avevano tentato di reclutare militari in servizio e in congedo. "Abbiamo bisogno che tutte le autorità esercitino la massima pressione" per impedire che queste persone restino in possesso delle armi anche quando lasciano il servizio, ha affermato Faeser, motivo per cui il governo "presto inasprirà ulteriormente le leggi sulle armi". Prima dei raid, le autorità avevano già confiscato armi a più di mille membri del Reichsbuerger, "cittadini del Reich", uno dei gruppi inclusi nel potenziale colpo di stato. Tuttavia, si ritiene che almeno altri 500 siano ancora titolari di porto d'armi. (Geb)