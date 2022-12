Roma: Gualtieri, domani a Comitato ordine e sicurezza, vicini a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Così, sui social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l'ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie", scrive il sindaco. (Rer)