Milano: assessore La Russa a 150 anni alpini, rappresentano valori fondamentali

- L'assessore di Regione Lombardia Romano La Russa ha partecipato questa mattina alla cerimonia in piazza Duomo che chiude ufficialmente le manifestazioni organizzate durante tutto l'anno per celebrare 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini."L'alpino - ha detto l'assessore - rappresenta, nel sentire collettivo, valori fondamentali per la vita comune e la società civile. Le penne nere sono per tutti emblema di coraggio, dedizione, senso di appartenenza, lealtà, generosità d'animo e tanto altro ancora. Qualità dimostrate in tempo di guerra, quando molti hanno sacrificato la loro vita per la Patria, e anche oggi, impegnati all'estero, in scenari di guerra per riportare la pace o, sul territorio nazionale, in innumerevoli attività a supporto della cittadinanza in occasioni di calamità o emergenze. Ricordiamoci sempre che oggi, così come ieri, essere penna nera significa innanzi tutto essere ambasciatore di pace e di solidarietà perché nel cuore di ogni militare la pace è il fine supremo". Non è mancato nell'intervento un ringraziamento per quanto fatto dagli alpini durante la pandemia. Romano La Russa ha ricordato l'avvocato Peppino Prisco che si arruolò negli alpini a 19 anni e partecipò alla campagna di Russia come sottotenente nella Divisione Julia, 9º Reggimento alpini, Battaglione L'Aquila, 108ª Compagnia, guadagnandosi una medaglia d'argento al valor militare. Del suo Battaglione rientrarono 159 alpini su 1700, lui era uno dei soli tre ufficiali superstiti. Nel suo saluto ha voluto concludere leggendo un passaggio della lettera scritta nel Natale del 1942 dall'avvocato: "Noi superstiti restavamo sgomenti, quel mistero si esprimeva soltanto in dolore: sopra la neve, sotto la neve legava un'unica paternità, una stessa sorte. Ma noi siamo tornati.Non c'è più Natale eguale a quell'ultimo nostro: ogni anno siamo là, su quella neve a chiamarLi. Fratelli nostri, noi Vi ricordiamo."(Com)