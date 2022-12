© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: forze speciali di Pristina entrano nella parte settentrionale di Mitrovica - Più di 200 forze speciali armate della polizia del Kosovo, accompagnate da veicoli blindati, sono entrate nella tarda serata di ieri nella parte settentrionale della città di Mitrovica, dove vive una popolazione di etnia mista. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui sono state lanciate anche due granate stordenti e i cittadini si sono radunati nelle strade impauriti. La situazione sarebbe tornata alla normalità poco dopo. Secondo il portale kosovaro "Kossev", l'obiettivo dell'azione è aumentare la presenza di forze di polizia nelle parti della città dove vive una popolazione etnicamente mista, principalmente di etnia albanese. "Lo scopo dell'arrivo di queste unità è esclusivamente proteggere le parti etnicamente miste della città, dopo diverse lamentele da parte di cittadini che non si sentono al sicuro", ha riferito la polizia del Kosovo, la quale aveva annunciato in giornata un aumento della propria presenza nel nord del Kosovo. Attimi di tensione si sono avvertiti anche nella giornata di ieri quando nel primo pomeriggio alcuni veicoli dell'unità speciale di polizia kosovara Rosu, compreso un blindato, sono entrati nel cortile di una scuola materna del comune di Leposavic, nel nord del Kosovo, e dopo una breve permanenza sotto la finestra della struttura se ne sono andati. La scuola è la stessa dove il giorno prima erano entrate "accidentalmente" due jeep della missione militare Nato in Kosovo Kfor. (segue) (Res)