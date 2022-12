Germania: chi sono i militari nell'organizzazione golpista del principe di Reuss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le formazioni golpiste erano state reclutate tra militari a riposo e riservisti delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). L'unico caso di personale in servizio attivo finora accertato è il sergente del Ksk, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. Per anni al centro di scandali e polemiche a causa dell'infiltrazione dell'estrema destra nei propri ranghi, il reparto è stato oggetto di un'approfondita riforma e ristrutturazione. L'obiettivo era l'epurazione degli estremisti neri e, secondo quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht soltanto pochi giorni prima dell'operazione “Kangal”, sarebbe stato conseguito con successo. Ulteriore bacino di reclutamento del Consiglio del principe di Reuss sono stati i veterani dell'Armata popolare nazionale (Nva), lo strumento militare della Repubblica democratica tedesca caduta con il Muro di Berlino nel 1990. Al vertice delle Compagnie di difesa della patria vi era Ruediger von Pescatore, che da tenente colonnello comandò il 251mo battaglione paracadutisti dal 1993 al luglio del 1996. Costituita nel 1957 come 29mo battaglione aviotrasportato, l'unità ha assunto la successiva denominazione nel 1959 ed è stata disciolta nel settembre del 1996 per confluire in parte nel Ksk. Nel 1997, von Pescatore fu arrestato e condannato per sottrazione di armi dai depositi della Bundesweher, venendo radiato dal servizio. Per il reclutamento e l'approvvigionamento di armi delle Compagnie di difesa della patria era responsabile Maximilian Eder, tenente colonnello del Ksk e poi comandante del 112mo battaglione di fanteria meccanizzata (Panzergrenadier) di stanza a Eder in Baviera. Nel quadro dell'operazione “Kangal”, l'ufficiale a riposo dal 2016 è stato arrestato a Perugia dove era giunto dai Balcani. In Kosovo, il 112mo battaglione Panzergrenadier al comando di Eder è stato inquadrato nella Kfor, la forza della Nato che dal 1999 garantisce pace e ordine nel Paese. (segue) (Geb)