- Non ci saranno mai più poliziotti e soldati serbi sul territorio del Kosovo. Il sogno egemonico della Serbia non si avvererà mai. Lo ha scritto su Facebook la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, in risposta alla notizia di stamane che Belgrado starebbe valutando di inviare un certo numero di proprie truppe in Kosovo. (Alt)