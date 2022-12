Kosovo: presidente Osmani conferma, elezioni nel nord rinviate ad aprile del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha annunciato oggi, dopo un incontro con i rappresentanti politici di Pristina, che le elezioni nei quattro comuni nel nord del Kosovo a maggioranza serba saranno rinviate ad aprile del 2023. Lo riferisce l'emittente "Rtk", aggiungendo che la data esatta verrà stabilita nelle prossime ore in seguito a una consultazione con le istituzioni di sicurezza. Oggi Osmani ha incontrato il primo ministro Aljbin Kurti, nonché rappresentanti del movimento di autodeterminazione, del Partito democratico del Kosovo e dell'Alleanza per la democrazia del Kosovo. All'incontro erano presenti anche Nenad Rasic, Duda Balje e Aleksandar Jablanovic, ma non l'Alleanza per il futuro del Kosovo, perché la forza politica ha ritenuto non necessaria la presenza dato che aveva già chiesto il rinvio delle elezioni. La Commissione elettorale centrale aveva fissato per il 18 e 25 dicembre le elezioni comunali. La comunità internazionale ha chiesto alle istituzioni del Kosovo di rinviare le elezioni, a causa della situazione di tensione nel nord. (Alt)