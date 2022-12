Kosovo: ministro Interno, ex agente polizia arrestato accusato di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha confermato l'arresto di un ex agente di polizia che, secondo il ministro dell'Interno Dzeljalj Sveclja, sarebbe il presunto organizzatore dell'attacco ai locali della commissione elettorale del nord del Paese. Secondo Sveclja, "il detenuto ha organizzato un attacco terroristico nei locali del Cec nel nord del Paese, quando funzionari e poliziotti del Cec sono stati attaccati", specificando che l'ex agente - di cui vengono fornite solo le iniziali D.P. - è stato accusato di atti terroristici e attacco all'ordine costituzionale. Secondo quanto riferisce il portale "KoSSev", Sveclja ha parlato anche delle barricate erette nel nord del Kosovo, affermando che "gruppi estremisti, con l'obiettivo di impedire l'amministrazione della giustizia, hanno organizzato il blocco di alcune strade a Leposavic, Zvecan e Zubin Potok". Sveclja ha invitato tutti i cittadini a preservare la pace, soprattutto nel nord. D.P. è, secondo quando riportano diversi media serbi e kosovari, Dejan Pantic, un ex agente di polizia che ha lasciato l'incarico lo scorso 5 novembre, in concomitanza con il boicottaggio delle istituzioni kosovari deciso dai serbi. (Alt)