Kosovo: notte di tensione nel nord, sparatorie fra polizia e residenti serbi a Gazivode

- Alcuni “individui appartenenti ai gruppi criminali” che hanno bloccato diverse strade nel nord del Kosovo – zona abitata a maggioranza serba – hanno sparato contro delle unità della polizia in servizio nei pressi della diga del lago Gazivode, lungo la strada che conduce al valico di frontiera di Brnjak. È quanto si legge in un comunicato della polizia del Kosovo, secondo cui le unità presenti “sono state costrette a difendersi rispondendo al fuoco”. Dopo poco le persone che hanno aperto il fuoco “si sono ritirate e allontanate in una direzione sconosciuta". Per ora non ci sono informazioni ufficiali su eventuali vittime, feriti o su possibili danni, ha comunicato la polizia del Kosovo, osservando che le sue forze "rimangono impegnate nell'attuazione dei doveri e dei poteri legali nell'interesse del mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine costituzionale". (segue) (Alt/Seb)