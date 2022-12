Cile: erutta il vulcano andino Lascar, autorità in allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Cile hanno emesso un'allerta sicurezza dopo che il vulcano andino Lascar, situato nel nord del Paese, ha eruttato. L'eruzione, ha riferito il servizio nazionale di geologia ed estrazione mineraria del Cile, è la prima da anni, considerando che il vulcano ha eruttato nel 1933 e che nel 2006 e 2015 è stata segnalata solo un'attività vulcanica minore. Questa volta, il Lascar ha prodotto pennacchi di fumo fino a quasi 6mila metri sopra il suo cratere, mettendo in allerta per primi gli abitanti della vicina città di Talabre, situata a meno di 15 chilometri dal vulcano. Il sistema di allarme per il Lascar è stato ora innalzato dal suo livello verde - il più basso - a giallo, indicando che il vulcano è "instabile". Le autorità hanno istituito un perimetro di divieto di accesso di 5 chilometri dal cratere. Il vulcano è alto 5.592 metri sul livello del mare e dista 70 chilometri dalla nota destinazione turistica di San Pedro de Atacama.(Abu)