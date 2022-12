Usa: domani a Roma il convegno La presidenza Clinton e il nuovo Ordine mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A trent'anni dall'elezione di Bill Clinton alla presidenza degli Stati Uniti d'America, la Fondazione Bettino Craxi ETS ha inteso promuovere una giornata di studio per avviare un una prima riflessione storica su un periodo ricco di avvenimenti e caratterizzato da profonde trasformazioni che connotano lo scorcio finale del "Secolo Breve", schiudendo le porte al nuovo millennio e con esso ad una lunga fase di incertezza e difficoltà. Infatti, l'insediamento di Clinton chiude simbolicamente un'epoca della storia mondiale. È un passaggio tra due periodi, tra due secoli, segnato da nuove ideologie e inedite direttrici che danno corso a dinamiche globali, tanto di ordine politico e culturale che di carattere economico-commerciale, destinate a dominare le retoriche pubbliche dei decenni avvenire. Il Convegno storico 'La presidenza Clinton e il nuovo Ordine mondiale – Una prima riflessione storica', patrocinato dal Ministero della Cultura, si terrà a Roma il 12 dicembre 2022, a partire dalle ore 16.00, nella prestigiosa cornice della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia, 29). Il pomeriggio di lavori, organizzato in sessioni tematiche, si aprirà con l'intervento del Presidente della Fondazione, Margherita Boniver e sarà introdotto da Giovanni Orsina, docente della Luiss "Guido Carli" e Presidente del Comitato storico-scientifico dell'Istituto, a cui seguiranno gli interventi degli studiosi Carolina De Stefano, Massimo Bucarelli, Leopoldo Nuti, Antonio Varsori, Guido Samariani. (Rin)