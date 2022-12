© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' con grande dispiacere che apprendo della morte di Corrado Sforza Fogliani. Ci lascia un grande liberale e uno studioso di Luigi Einaudi, che ha saputo, per tanti anni, coniugare l'impegno intellettuale con quello civile, in Abi e Confedilizia. Diamo l'addio a un uomo libero e ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di dolore". Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. (Rin)