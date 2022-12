Migranti: nave Humanity 1 entrata nel porto di Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Humanity 1, con a bordo 261 migranti, è entrata nel porto di Bari. "Negli ultimi giorni, il nostro equipaggio ha assistito ancora una volta a come i rifugiati siano stati spinti in acqua, brutalmente picchiati a bordo o trascinati illegalmente in Libia. Chiediamo la fine immediata del supporto della cosiddetta Guardia costiera libica da parte dell'Ue", ha scritto la Ong tedesca Sos Humanity sul proprio profilo Twitter. (Rin)