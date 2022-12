Iran-Cina: Teheran convoca l'ambasciatore di Pechino per dichiarazione congiunta con Paesi Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore della Cina a Teheran, Chang Hua, per protestare contro la dichiarazione congiunta firmata il 9 dicembre a Riad dal presidente cinese Xi Jinping e dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), relativa alla sovranità degli Emirati su tre isole contese proprio con l'Iran nel Golfo Persico. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha spiegato che il diplomatico è stato convocato per esprimere "forte insoddisfazione" per la dichiarazione congiunta della Cina e dei paesi del Ccg (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Oman, Kuwait e Qatar). Nella dichiarazione pubblicata durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Arabia Saudita, la Cina e i Paesi del Ccg hanno adottato un piano d'azione congiunto volto a rafforzare la cooperazione strategica e hanno espresso il loro sostegno alle questioni regionali, compresa la richiesta degli Emirati di risolvere l'annosa disputa sulle isole Grande Tunb, Piccola Tunb e Abu Musa, vicino allo Stretto di Hormuz, nella regione del Golfo Persico attraverso negoziati diretti tra le parti. Il ministero degli Esteri iraniano ha respinto la dichiarazione Cina-Ccg riguardante le isole e le ha definite "parte integrante" del territorio del Paese, che "non sono mai state e non saranno mai oggetto di negoziati con nessun Paese". La disputa tra l'Iran e gli Emirati Arabi Uniti riguardante le isole precede la rivoluzione iraniana del 1979, dopo l'indipendenza degli Emirati dagli inglesi nel 1971. (Res)