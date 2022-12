Ucraina: Clevely, da Russia nessun segnale su volontà di risolvere pacificamente conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Russia non è arrivato alcun segnale che mostri la volontà di risolvere pacificamente il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, James Clverly, ai microfoni dell'emittente televisiva "Sky News". "Non vedo davvero nulla provenire dalla parte russa che mi dia fiducia sul fatto che (il presidente) Vladimir Putin stia parlato di questi colloqui in buona fede. La retorica è ampiamente ancora molto conflittuale", ha affermato Cleverly. Secondo il ministro, spetta all'Ucraina decidere le circostanze in cui sarebbe disposta a negoziare per la pace. (Rel)