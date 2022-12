Regno Unito: Cleverly, prossima settimana presenteremo nuove priorità politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I valori e i principi della politica estera del Regno Unito saranno presentati la prossima settimana ai cittadini, comprese le partnership con le nuove potenze mondiali in ascesa. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ai microfoni dell'emittente televisiva "Sky News". Cleverly ha criticato l'Iran per aver giustiziato un manifestante questa settimana, aggiunendo che l'interscambio fra il Paese mediorientale e il Regno Unito vale solo 287 milioni di sterline (circa 333,5 milioni di euro), una somma che "è quasi trascurabile". Riguardo all'Arabia Saudita, Cleverly afferma di aver parlato con i suoi leader dell'opposizione del Regno Unito alla pena di morte, sottolineando tuttavia che si tratta di un Paese fortemente integrato nella regione. È "incredibilmente importante" che il Regno Unito abbia relazioni bilaterali in corso con l'Arabia Saudita, anche in materia di sicurezza commerciale e antiterrorismo. Difendendo il Regno Unito che lavora con Paesi che hanno opinioni opposte sui diritti umani, il ministro ha spiegato che si sta lavorando per incoraggiare questi Paesi a muoversi nella "giusta direzione, aumentare la loro apertura, portare avanti le riforme". In caso contrario, ha spiegato Cleverly, il Regno Unito potrebbe "prendere le distanze" da questi Paesi. (Rel)