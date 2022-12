Energia: ministro saudita, sviluppi globali confermano validità misure Opec plus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi globali hanno dimostrato la validità delle decisioni sulla riduzione della produzione di petrolio decisa dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dai suoi alleati, un gruppo noto come Opec plus. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Energia dell'Arabia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, durante un evento a Riad, citato dall'emittente "Al Arabiya". "L'Opec plus lavora secondo una prospettiva economica, lontano dalla questione politica - ha aggiunto -. L'Opec plus ha programmi, visione e obiettivi per preservare il mercato dell'energia". Il ministro dell'Energia saudita ha ribadito la necessità che ogni membro dell'alleanza Opec plus prenda parte al processo decisionale. "L'azione di gruppo richiede un accordo e, quindi, continuo a insistere affinché ogni membro dell'Opec plus, piccolo o grande che sia, prenda parte al processo decisionale", ha affermato. Durante l'ultima riunione di ottobre, i Paesi interessati hanno annunciato una pesante riduzione della produzione, pari a 2 milioni di barili al giorno. (Res)