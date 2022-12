Roma: controlli in città, arrestato giovane trovato con 4 chili droga, altri 12 in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I carabinieri della Stazione di Roma piazza Bologna, indagando nel mondo degli stupefacenti e in particolare dei giovani che la consumano nell’ambito della movida di piazza Bologna, sono giunti a un 19enne romano che nella sua abitazione custodiva 4,2 kg di hashish, suddivisi in varie confezioni, oltre a materiale vario idoneo al taglio, pesatura e confezionamento delle dosi adatte allo spaccio. Il giovane, che si trovava già ristretto ai domiciliari per altra causa, è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto in carcere. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per il 19enne la custodia cautelare in carcere. Negli ultimi giorni, nell’ambito di analoghi servizi di controllo antidroga, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato altre 12 persone per reati inerenti agli stupefacenti e sequestrato diverse centinaia di dosi di droga, tra cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish, e oltre 1.200 euro in contanti, ritenuto provento di attività illecite. (segue) (Rer)