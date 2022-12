© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nubi basse in pianura in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata e di nuovo in formazione a sera; altrove poco nuvoloso fino a sera. Precipitazioni assenti. Temperature: minime attorno a -2 °C e massime attorno a 6 °C, salvo che nelle zone dove nubi e nebbia persistono maggiormente. (Rem)