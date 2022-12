Regno Unito: nessun sopravvissuto trovato per ora dopo esplosione sull'Isola di Jersey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun sopravvissuto è stato trovato dai soccorritori che stanno perlustrando le macerie del condominio St. Helier, sull'Isola di Jersey, dove ieri mattina è avvenuta un'esplosione. E' quanto affermato dalla prima ministra della dipendenza britannica situata nel Canale della Manica, Kristina Moore, all'emittente "Bbc". I soccorritori non sono riusciti "a individuare alcun segno di vita" e "ora siamo passati a un'operazione di recupero". Una dozzina di persone risultano ancora disperse dopo l'esplosione avvenuta ieri mattina a St. Helier. Squadre di specialisti e un cane da ricerca sono tutt'ora sul posto e le ricerche proseguono. Moore ha detto di essere stata svegliata dall'esplosione. "In tutta l'isola si è potuto sentire questo rumore fortissimo", ha detto la prima ministra. "Non era del tutto chiaro cosa fosse, ma sicuramente ha svegliato me e molte altre persone", ha aggiunto Moore. "È una notizia impensabile, siamo tutti assolutamente devastati e davvero preoccupati per le persone coinvolte, per coloro le cui vite sono andate perdute", ha proseguito Moore, aggiungendo che le famiglie coinvolte "otterranno le risposte di cui hanno bisogno". Le cause dell'esplosione, infatti, sono ancora da stabilire anche venerdì sera i vigili del fuoco erano intervenuti sul posto dopo che era stata segnalata una perdita di gas. (Rel)