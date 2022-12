Ucraina: Cleverly, colloqui di pace non siano "foglia di fico" per favorire riarmo Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi colloquio di pace in Ucraina non può essere una "foglia di fico" per favorire il riarmo della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, ai microfoni di "Sky News". "Qualsiasi negoziato deve essere concreto, significativo, non può essere solo una foglia di fico per il riarmo russo e un ulteriore reclutamento di soldati", ha detto Cleverly. Il Regno Unito, ha aggiunto il ministro, vorrebbe vedere dei colloqui di pace "quanto prima" ma con regole stabilite dalla parte ucraina. (Rel)